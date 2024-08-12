Про це пише низка російських Telegram-каналів, зокрема ASTRA.
За даними каналу, інформація про атаку дронів на аеродром надійшла від місцевих жителів і Z-пабліків. Зокрема, про інцидент повідомив канал ВЧК-ОДПУ, який також опублікував відео, на якому чути звуки стрілянини.
Додамо, що аеродром Чкаловський розташований за 31 км на північний схід від Москви.
За даними ASTRA, у Щолково було оголошено повітряну тривогу. Офіційних заяв із цього приводу поки що не надходило.
Нагадаємо, у ніч проти 11 серпня безпілотники атакували російське місто Вороніж. Місцевий губернатор розповідає про “збиття” понад 10 БпЛА.
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