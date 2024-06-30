Два дрони-камікадзе нібито атакували багатоквартирний будинок у місті Грайвороні Бєлгородської області Росії.

Про це повідомив губернатор регіону В’ячеслав Гладков у своєму Telegram-каналі.

“У двох квартирах вибиті вікна, також уламками посічено один автомобіль. Інформація уточнюється, поквартирний обхід буде здійснено у світлий час доби“, — написав Гладков.

Окрім того, у Брянській області начебто була здійснена атака за допомогою чотирьох безпілотників.

Про це повідомив губернатор Брянської області Олександр Богомаз у своєму Telegram-каналі.

“Чотири безпілотні літальні апарати літакового типу знищені над Трубчевським районом. Постраждалих та руйнувань немає. Оперативні та екстрені служби працюють на місці“, — написав Богомаз.