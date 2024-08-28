Безпілотники вдарили по Кіровській області РФ, після чого сталися вибухи в резервуарах Росрезерву для зберігання нафтопродуктів.

Про це повідомляють російські телеграм-канали, зокрема Astra.

«У Котельничі (понад 1400 км від кордону з Україною) безпілотники успішно вразили резервуари на території комбінату «Зеніт» Росрезерву. Місцеві жителі повідомляють, що чули вже 4 вибухи», – йдеться у повідомленні.

Видання публікує відео атаки дронів та спалаху резервуарів на нафтобазі Росрезерву «Зеніт».

До враження «Зеніту» аеропорти Казані та Нижньокамська вводили план «килим» — імовірно, саме там могли летіти БПЛА, що вдарили по нафтобазі.

Пізніше прийшло повідомлення про атаку 5-6 дронів.

Як повідомлялося, у ніч проти 28 серпня на нафтобазі у Кам’янському районі, що в Ростовській області (РФ), спалахнула пожежа після атаки безпілотників.

Пізніше надійшло підтвердження, що нафтобазу ФДКУ «Атлас» управління Федеральної агенції держрезервів в районі н.п. Каменськ-Шахтинський Ростовської області РФ було уражено в результаті спільної операції ГУР разом із ССО Збройних Сил за допомогою ударних БПЛА українського виробництва.