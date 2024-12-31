Про це повідомив речник Української добровольчої армії — Південь Сергій Братчук.
За його словами, нафтобазу “Роснефть” було атаковано українськими дронами. Зазначається, що жителі Смоленщини нарахували понад десять вибухів.
“Результат — розлив пального та “яскрава” ніч. Жителі Смоленщини нарахували понад десять вибухів”, — йдеться у повідомленні.
Братчук наголосив, це вже не перша атака українських дронів на цю нафтобазу. Попередній успішний удар був зафіксований 24 квітня 2024 року.
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