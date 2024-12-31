31 грудня 2024 року безпілотники здійснили атаку на нафтобазу компанії "Роснефть" у місті Ярцево, Смоленської області Росії. За результатами атаки, сталося загоряння та розлив пального.

Про це повідомив речник Української добровольчої армії — Південь Сергій Братчук.

За його словами, нафтобазу “Роснефть” було атаковано українськими дронами. Зазначається, що жителі Смоленщини нарахували понад десять вибухів.

“Результат — розлив пального та “яскрава” ніч. Жителі Смоленщини нарахували понад десять вибухів”, — йдеться у повідомленні.

Братчук наголосив, це вже не перша атака українських дронів на цю нафтобазу. Попередній успішний удар був зафіксований 24 квітня 2024 року.

Російське Міноборони повідомило про знищення 68 безпілотників на території країни та над окупованим Кримом.