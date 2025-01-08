У ніч проти 8 січня в місті Енгельс, що в Саратовській області Росії, безпілотники завдали удару по нафтобазі. За попередньою інформацією, атака призвела до займання на прилеглій території.

Про це повідомив губернатор Саратовської області Роман Бусаргін.

“На підприємстві, де сталося загоряння через атаку БПЛА, створено оперативний штаб. На місці працюють фахівці, які оцінюють ситуацію та реалізують план ліквідації. Сил та засобів для локалізації пожежі достатньо”, – заявив губернатор.

За його словами, один із промислових об’єктів зазнав пошкоджень через падіння уламків дронів. Чиновник також запевнив, що постраждалих унаслідок атаки немає.

У соціальних мережах з’явилися повідомлення, що під удар потрапив нафтокомбінат «Кристал», який належить «Росрезерву». Як зазначають місцеві жителі, на місці подій було чутно щонайменше п’ять вибухів.

“Попередньо вражено нафтобазу комбінату «Кристал», що належить Росрезерву. Цей об’єкт використовується для зберігання авіаційного пального для авіабази Енгельс-2”, – йдеться у повідомленні.

Наразі пожежу намагаються локалізувати, залучено рятувальні служби, зокрема МНС та обласну службу порятунку.