Інформацію про це оприлюднили російське ЗМІ “РИА-Новости”.
Влада Татарстану підтвердила факт атаки та повідомила, що є постраждалі, проте серйозних руйнувань не зафіксовано.
Найбільше пошкоджень отримав нафтопереробний завод “Елаз-Нафтопродукт” у Єлабузі та прилеглий гуртожиток. Попередньо відомо про постраждалих осіб.
Російські ЗМІ повідомили, що двоє людей отримали поранення внаслідок атаки на гуртожиток у спеціальній економічній зоні “Алабуга”.
Відстань від кордону з Україною до Єлабуги становить приблизно 1200 км.
Додаткова інформація наразі відсутня, але в телеграм-каналах поширюються відеозаписи, які, за ствердженням, показують моменти ударів по підприємствам у Єлабузі.
Також зазначимо, що припускається, що на атакованому заводі могли виробляти ворожі шахеди.
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