Невідомі безпілотні літальні апарати атакували підприємства в містах Єлабуга та Нижньокамськ на території Татарстану, який є суб'єктом Російської Федерації.

Інформацію про це оприлюднили російське ЗМІ “РИА-Новости”.

Влада Татарстану підтвердила факт атаки та повідомила, що є постраждалі, проте серйозних руйнувань не зафіксовано.

Найбільше пошкоджень отримав нафтопереробний завод “Елаз-Нафтопродукт” у Єлабузі та прилеглий гуртожиток. Попередньо відомо про постраждалих осіб.

Російські ЗМІ повідомили, що двоє людей отримали поранення внаслідок атаки на гуртожиток у спеціальній економічній зоні “Алабуга”.

Відстань від кордону з Україною до Єлабуги становить приблизно 1200 км.

Додаткова інформація наразі відсутня, але в телеграм-каналах поширюються відеозаписи, які, за ствердженням, показують моменти ударів по підприємствам у Єлабузі.

Також зазначимо, що припускається, що на атакованому заводі могли виробляти ворожі шахеди.