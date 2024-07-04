Унаслідок спецоперації української розвідки 4 липня один з дронів-камікадзе пошкодив Тамбовський пороховий завод у місті Котовськ Тамбовської області РФ.

Про це повідомили співрозмовники “Української правди” в ГУР МОУ.

Наслідки влучання, ступінь ураження та інформація про втрати противника наразі уточнюються.

Офіційна влада держави-терористки заперечує факт ураження порохового заводу. Очільник Тамбовської області Максим Єгоров зокрема зазначив, що “обидва БПЛА знищено. Жертв і руйнувань немає. Ситуація під контролем”.

Попри це місцеві мешканці публікують у мережі відео, на яких чітко видно влучання одного з дронів-камікадзе з подальшою детонацією та загорянням на території об’єкта.

19 січня 2024 року безпілотники ГУР МОУ вже атакували Тамбовський пороховий завод.

Тоді один з дронів-камікадзе вибухнув на майданчику біля цеху змішування порохів. Безпілотники атакували завод і в листопаді 2023 року.

За словами джерела УП, Тамбовський пороховий завод — одне з найбільших підприємств Росії, де виробляються боєприпаси та порох для стрілецької зброї. Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну завод збільшив виробництво на третину. Підприємство перебуває під санкціями з березня 2023 року.