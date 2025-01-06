4 січня далекобійні дрони подолали понад 900 кілометрів, щоб досягти порту Усть-Луга поблизу Санкт-Петербурга, де вони успішно вразили ціль.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на власне джерело в СБУ.

Внаслідок атаки одна ємність зазнала серйозних пошкоджень, а три сусідні були пошкоджені уламками. Експерти прогнозують, що ремонт триватиме не менше місяця за наявності необхідних матеріалів, що спричинить перебої в роботі терміналу.

“Термінал Усть-Луга є важливим логістичним вузлом у Балтійському морі. Через нього Росія здійснює продаж нафти та газу за допомогою тіньового флоту. Атаки дронів СБУ зменшують надходження валюти, яка потрібна Росії для ведення війни. Сезон «бавовн»-2025 оголошуємо відкритим!” – зазначив співрозмовник.

Атака на Усть-Лугу є значним ударом по російській енергетичній інфраструктурі, що, ймовірно, вплине на експорт енергоносіїв і зменшить фінансові надходження, які використовуються для військових потреб.