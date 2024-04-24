У Смоленській області Росії на двох нафтобазах виникла пожежа внаслідок атаки українських дронів.

Про це повідомили джерела Суспільного.

“Цієї ночі “Роснєфть” недорахувалася двох баз зберігання та перекачування паливо-мастильних матеріалів у населених пунктах Ярцево і Роздорове Смоленської області РФ. Цю “бавовну” влаштували дрони СБУ”, — повідомили джерела.

На об’єктах було збережено 26 тисяч кубометрів паливно-мастильних матеріалів, після вибухів виникла значна пожежа, і персонал нафтобаз евакуювали.

“СБУ продовжує ефективно нищити військову інфраструктуру та логістику, які забезпечують паливом російську армію в Україні. Ці об’єкти є і залишатимуться нашими абсолютно законними цілями”, — зазначило джерело.

Нагадаємо, що губернатор Смоленської області Василь Анохін заявив, що регіон був атакований українськими дронами.