Про це повідомили джерела Суспільного.
“Цієї ночі “Роснєфть” недорахувалася двох баз зберігання та перекачування паливо-мастильних матеріалів у населених пунктах Ярцево і Роздорове Смоленської області РФ. Цю “бавовну” влаштували дрони СБУ”, — повідомили джерела.
На об’єктах було збережено 26 тисяч кубометрів паливно-мастильних матеріалів, після вибухів виникла значна пожежа, і персонал нафтобаз евакуювали.
“СБУ продовжує ефективно нищити військову інфраструктуру та логістику, які забезпечують паливом російську армію в Україні. Ці об’єкти є і залишатимуться нашими абсолютно законними цілями”, — зазначило джерело.
Нагадаємо, що губернатор Смоленської області Василь Анохін заявив, що регіон був атакований українськими дронами.
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