Про це повідомили Укрінформу та LIGA.net джерела в СБУ.

“Вночі дрони СБУ, а також ССО та інших Сил оборони атакували склади з КАБами, стоянки літаків СУ-35 і СУ-34, а також місця зберігання авіаційного пального на військовому аеродромі «Борисоглєбськ» у Воронезькій області РФ. Звідти ворог активно бомбить КАБами українські території”, – поінформував співрозмовник.

За його словами, СБУ продовжує проводити активні заходи, щоб зменшити спроможність ворога тероризувати мирні українські міста винищувачами з КАБами. Демілітаризація російських військових аеродромів триватиме, бо ворог не повинен почуватися спокійно навіть на своїй території, зауважив співрозмовник.

Як повідомлялось, вночі росіяни писали в соцмережах про роботу ППО, прольоти великої кількості безпілотників та потужні вибухи й пожежу в районі аеродрому «Борисоглєбськ».