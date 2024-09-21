Про це повідомляє Укрінформ, посилаючись на свої джерела.
«СБУ разом з усіма Силами оборони України системно зменшує ракетно-артилерійський потенціал ворога. Цього тижня ми вже висадили в повітря великий арсенал в Торопці Тверської області. Сьогодні прийшла черга наступного за розмірами складу – одного із важливих логістичних пунтів ворога, де зберігалися боєприпаси для ударів по Україні. Сезон «падіння уламків» у самому розпалі», – зазначило джерело.
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