Про це повідомляє Укрінформ, посилаючись на свої джерела.

«СБУ разом з усіма Силами оборони України системно зменшує ракетно-артилерійський потенціал ворога. Цього тижня ми вже висадили в повітря великий арсенал в Торопці Тверської області. Сьогодні прийшла черга наступного за розмірами складу – одного із важливих логістичних пунтів ворога, де зберігалися боєприпаси для ударів по Україні. Сезон «падіння уламків» у самому розпалі», – зазначило джерело.