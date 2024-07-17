Морські дрони “Sea Baby” можуть переносити вибухівку вагою понад 1000 кг на відстань понад 1000 км - фактично станом на цей момент вони можуть вразити кораблі росіян у будь-якій точці Чорного моря.

Про це в ефірі телемарафону “Єдині новини” сказав речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко.

За його словами, СБУ постійно розвивається, зокрема і у технологічному плані.

“Якщо ми говоримо конкретно про розробку дронів “Sea Baby”, які минулого року вразили Кримський міст, то вони станом на сьогодні мають зовсім інші характеристики, вони набагато більш потужні. Наприклад, якщо рік тому наш дрон міг перенести біля 800 кг вибухівки на відстань десь 800 км, то сьогодні це уже понад 1000 кг і понад 1 тисяча км. Тобто, сьогодні СБУ уже може вразити ворожі кораблі фактично у будь-якій точці Чорного моря”, – зазначив він.

Дехтяренко зауважив, що ці дрони є не просто безпілотниками-камікадзе, це – багатоцільові платформи, які можуть виконувати різні завдання.