Про це Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило у Фейсбуці.

«30 травня 2024 року спецпідрозділ ГУР МО України Group 13 за допомогою українських ударних морських дронів Magura V5 вчергове результативно атакував корабельно-катерний склад держави-агресора Росії у тимчасово окупованому Криму», – ідеться у повідомленні.

Як зазначили в ГУР, спецоперація стала можливою завдяки підтримці глобальної платформи United24.

Для знешкодження ударних морських дронів на підході до бухти Вузька російські війська в Криму 32 рази піднімали в небо бойову авіацію, зокрема літаки Су-27/30/35, МіГ-29, Бе-12, Ан-26 і гелікоптери Ка-27/29 та Мі-8.

Також загарбники хаотично застосовували стрілецьку зброю і гармати 30-міліметрового калібру.

У ГУР нагадали, що від початку поточного року спецпідрозділ Group 13 за допомогою ударних морських дронів Magura V5 уже знищив низку російських суден, а саме: ракетний корабель «Івановєц», великий десантний корабель «Цезарь Куніков», корвет «Сєрґєй Котов» і швидкісний патрульний катер «Манґуст».