Президент України Володимир Зеленський ініціював створення технологічної Ставки, метою якої є значне посилення можливостей Збройних сил за допомогою сучасних технологій.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Щойно провів доволі тривалу нараду – військові, розвідка, секретар РНБО, урядовці, Офіс – за підсумками нещодавньої зустрічі з представниками громадянського суспільства… Доручив зробити формат технологічної Ставки – спеціальний формат заради більших і сучасних можливостей наших Сил оборони та безпеки України. Найбільший пріоритет – це дрони, звісно. Зокрема дрони, що можуть збивати «шахеди» та інші ударні безпілотники. Загалом багато суто військових питань”, – зазначив президент.

Крім того, Президент Зеленський висловив невдоволення щодо повільних темпів звільнення українських цивільних з російського полону, доручивши ГУР та СБУ активніше працювати над цим питанням.