Два вибухи сталися на нафтобазі в Ростовській області РФ.

Про це пише російське видання Astra, посилаючись на губернатора Ростовської області Василя Голубєва.

За його словами, нафтобазу атакували два безпілотники.

Займання палива, як написав Голубєв, не було.

Постраждалих також немає, додав губернатор.

У ніч перед п’ятницею в Калузькій області РФ безпілотники атакували НПЗ “Перший завод”. Тоді російські медіа повідомляли про витік 5 тон нафти.

У вівторок у Волгоградській області зійшов з рейок і загорівся вантажний потяг, який в цистернах перевозив паливо.