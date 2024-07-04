Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

“Держава зможе закуповувати дрони українського виробництва через закритий функціонал Prozorro — уряд ухвалив постанову. Логічний крок розвитку прозорості та збільшення ефективності закупівель дронів. У виробників будуть рівні умови доступу до державних контрактів, а завдяки конкуренції держава зможе вигідніше закуповувати дрони”, — написав він.

Федоров нагадав, що у лютому уряд вперше дозволив масову закупівлю дронів через Prozorro. Тоді йшлося про прилади іноземних виробників — Mavic, Autel та Matric. Тепер аналогічні умови розширені і на українських виробників.

Віцепрем’єр зазначив, що вся чутлива інформація стосовно цих закупівель буде закрита для широкого загалу.