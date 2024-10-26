За тиждень це вже друга атака по аеродрому "Липецьк-2", де базуються літаки Су-34, Су-35 і МіГ-31.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко.

“Аеродром у Липецьку під атакою БПЛА”, — написав він.

У російських пабліках опублікували відео зі звуками сирени і вибухів у місті. На одному з опублікованих роликів росіянин поскаржився на владу: “Спасибі нашій дорогій владі за наше безхмарне життя”.

Про атаку дронів повідомило і російське міноборони, щоправда, там традиційно відзвітували про “припинення спроби” атаки.

Нагадаємо, що це вже не перша атака по цьому заводу. Перед цим була атака 20 жовтня.

Зазначалося, що метою були склади боєкомплекту, місця зберігання паливно-мастильних матеріалів та авіаційної техніки. У Генштабі ЗСУ повідомляли, що на зазначеному аеродромі базуються літаки Су-34, Су-35 і МіГ-31 повітряно-космічних сил противника.