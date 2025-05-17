У Лондоні поліція Великої Британії затримала другого підозрюваного у справі про серію підпалів, пов’язаних із прем’єр-міністром Кіром Стармером. Цей арешт відбувся всього через день після затримання громадянина України, про що повідомляють місцеві ЗМІ.

Другим підозрюваним виявився 26-річний чоловік, якого затримали в аеропорту Лутон. Його підозрюють у змові з метою вчинення підпалу, що могло загрожувати життю. Ці інциденти стосуються нерухомості, що належить прем’єру Великої Британії.

Хронологія підпалів у будинках Стармера

Перший випадок стався 8 травня близько 03:00, коли пожежники отримали виклик про загоряння автомобіля на вулиці, де розташований будинок прем’єр-міністра в Кентиш-Тауні.

Другий інцидент стався 11 травня після 03:00, коли екстрені служби виїхали на пожежу біля вхідних дверей будинку в Іслінгтоні, який також належить Кіру Стармеру.

Третій випадок зафіксували 12 травня о 01:11 в Кентиш-Тауні, де сталася невелика пожежа, яку вдалося ліквідувати приблизно за 20 хвилин.

На щастя, внаслідок цих підпалів ніхто не постраждав, проте вхідні двері одного з будинків отримали пошкодження. Розслідування проводить контртерористичний підрозділ лондонської поліції, оскільки злочини пов’язані з публічною особою високого рівня.

Кір Стармер назвав ці підпали «нападом на всіх нас, на демократію та цінності, які ми відстоюємо». Лідери Палати громад, зокрема Кемі Баденох від Консервативної партії, також засудили ці дії, охарактеризувавши їх як «абсолютно неприйнятні».

Раніше британські правоохоронці висунули обвинувачення 21-річному українцю за підозрою у підпалі двох будинків прем’єра та автомобіля. Міністерство закордонних справ України наразі не прокоментувало інцидент.