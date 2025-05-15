15 травня 2025 року в Базелі відбудеться другий півфінал міжнародного пісенного конкурсу “Євробачення-2025”. Цей захід обіцяє бути яскравим і насиченим, адже на сцені виступлять представники різних країн, серед яких і фаворити конкурсу, зокрема Австрія.

Трансляція другого півфіналу розпочнеться о 22:00 за київським часом. Глядачі зможуть переглядати її на телеканалі, а також на офіційних сайтах конкурсу. Для тих, хто віддає перевагу радіо, буде доступна трансляція на Радіо Промінь.

Коментувати події конкурсу буде відомий ведучий Тімур Мірошниченко, якому в другому півфіналі допомагатиме Влад Куран. Перший півфінал коментував Олександр Педан. Трансляція також включатиме переклад жестовою мовою, який виконуватимуть Лада Соколюк, Анфіса Худашова та Олександр Рудик. Переклад діалогів під час ефірів забезпечить Тетяна Журкова.

Хоча Україна не братиме участі у голосуванні другого півфіналу, українці, які перебувають за кордоном, матимуть можливість підтримати своїх фаворитів. Вони зможуть голосувати до 20 разів, але не можуть віддавати голоси за представника своєї країни.

Глядачі з інших країн, які не є учасниками конкурсу, також зможуть голосувати за своїх улюбленців протягом 24 годин перед кожним півфіналом і фіналом.

Перед початком другого півфіналу, о 21:00, на телеканалі відбудеться “Передшоу. Пісенний конкурс Євробачення-2025”, ведучими якого стануть Тімур Мірошниченко та гумористка Настя Ткаченко. У програмі візьмуть участь цікаві гості, серед яких реперка alyona alyona, психологиня Оксана Зайцева та фіналіст національного відбору KHAYATH.

Не пропустіть можливість дізнатися всі подробиці з підготовки конкурсу, закулісся та бірюзового хідника у влогах “Євробачення”.