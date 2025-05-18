У Румунії 18 травня 2025 року відбувається другий тур президентських виборів, в якому змагаються прозахідний мер Бухареста Нікушор Дан та лідер ультраправої партії AUR, проросійський Джордже Сіміон. Виборчі дільниці відкрилися о 7:00 за місцевим часом і закриються о 21:00. Румуни, які проживають за кордоном, мали можливість голосувати з 16 травня.

Станом на 11:00 дня, за даними Міністерства внутрішніх справ Румунії, було зафіксовано сім випадків можливих порушень на виборчих дільницях. Наприклад, у Кимпії Турзій жінка намагалася проголосувати, використовуючи документ, що належить іншій особі.

Опитування, проведені під час голосування, показали приблизно однакову підтримку обох кандидатів, хоча ці дані не враховують думку румунської діаспори. Місцеві експерти вважають, що результат виборів залежатиме від явки виборців, зокрема тих, хто голосує за кордоном.

Деталі президентських виборів у Румунії 2024-2025 років та їхні фаворити

Верховний конституційний суд Румунії скасував результати виборів, що відбулися в листопаді 2024 року. Тоді переможцем першого туру став проросійський кандидат Келін Джорджеску, але через підозри у втручанні Росії у вибори йому заборонили балотуватися.

Перший тур позачергових президентських виборів відбувся 4 травня 2025 року. У другий тур пройшли Джордже Сіміон, який отримав 40,96% голосів, та незалежний кандидат Нікушор Дан з 20,99% голосів.

Сіміон є суперечливою фігурою в румунській політиці. Йому заборонено в’їзд до Молдови через акції, що закликають до об’єднання з Румунією, а також він не може в’їжджати до України з 2011 року після зустрічі з агентом російського ФСБ.

Сіміон виступає за зменшення військової допомоги Україні, хоча заперечує звинувачення у проросійських настроях своєї партії. Він критикує керівництво ЄС і підтримує рух “Make America Great Again” президента США Дональда Трампа.

За оцінками Reuters, перемога Сіміона може призвести до міжнародної ізоляції Румунії та зменшити передбачуваність країни як члена НАТО у питаннях військової підтримки України, яку Румунія раніше стабільно надавала.