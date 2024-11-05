За інформацією журналістів, Олександр Куницький, нардеп від "Слуги народу", уже місяць перебуває за кордоном, пропустивши всі голосування у Верховній Раді в жовтні.

Про це повідомляє Bihus.info, посилаючись на власні джерела.

За даними Bihus.info, народний депутат Олександр Куницький, відомий своєю близькою дружбою з Артемом Дмитруком, імовірно, поїхав у відрядження за кордон, але не повернувся до України.

Видання, посилаючись на власні джерела, повідомляє, що наразі немає точної інформації про дату його від’їзду. Водночас, на сайті Верховної Ради зазначається, Куницький був відсутній на всіх голосуваннях протягом жовтня.

У звіті Куницький вказував, що метою його відрядження до Ізраїлю було «розвиток і зміцнення дружніх відносин» між країнами. Він зазначив, що зустрічався з депутатами Кнесету, представниками єврейської громади, а також українцями, які тимчасово перебувають в Ізраїлі, проте прізвища співрозмовників не уточнив.

Нагадаємо, що у вересні Куницький потрапив у скандал: його підозрюють у тому, що він вдарив чоловіка в Печерському районі Києва. У своїй заяві нардеп повідомив, що чоловік на самокаті спровокував його “дебільними питаннями” і намагався “хайпонути”, звернувшись до поліції.