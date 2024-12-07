Вранці у суботу, 7 грудня, Президент України Володимир Зеленський повідомив про те, що винищувачі F-16 від Данії вже працюють над захистом повітряного простору України.

Про це йдеться у зверненні глави держави, опублікованому у Telegram-каналі.

“Це лідерство в захисті життя, яке вирізняє Данію. Надані данцями літаки з першої партії вже збивають російські ракети і рятують наших людей, нашу інфраструктуру. Зараз наш повітряний щит посилений додатково”, — сказав український лідер.

За словами Президента, якби всі партнери України були такими ж рішучими, як Данія, то вже б “вдалось унеможливити російський терор”.

Нагадаємо, Данія є першою країною НАТО, яка напряму фінансуватиме українські виробництва озброєння та боєприпасів.