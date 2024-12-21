Про це в ефірі телеканалу Київ повідомив командир транспортних літаків Ан-225 “Мрія” і Ан-124 “Руслан” Дмитро Антонов.

За його словами, основні елементи — фюзеляж і крило — збереглися в хорошому стані, що дає змогу завершити будівництво.

Цікаво, що про 70-відсоткову готовність другого літака Ан-225 було відомо ще рік тому. Ще в листопаді 2023 року Антонов повідомив, що у літака в готовності фюзеляж і крило.

Щодо доцільності будівництва другого літака Ан-225 думки різняться. Дмитро Антонов переконаний, що “Мрію” необхідна Україні через високу економічну ефективність літака. Крім того, додав він, ця машина є “символом української здатності експлуатувати літаки такого класу”.

А заступник головного конструктора “Антонов” за проєктами Ан-124 та Ан-225 Анатолій Волнянко заявив, що наразі відновлення літака недоцільне. Річ у тім, що орієнтовна вартість будівництва машини становить 500 млн євро, і вкладати такі кошти в умовах війни для держави занадто накладно.

Нагадаємо, у лютому 2022 року російські військові знищили літак Ан-225 “Мрія” на аеродромі в Гостомелі (Київська область).

Довідка: “Мрія” є найважчим літаком, який коли-небудь піднімався в повітря. 22 березня 1989 року майже за чотири години польоту із вантажем 156 тонн “Мрія” встановила 110 світових рекордів із вантажопідйомності, швидкості та висоти польоту. Це вже сам по собі безпрецедентний випадок в історії світової авіації. А за 11 років, 11 вересня, український літак побив ще 124 світових рекорди, у тому числі, піднявши на висоту 10 000 метрів вантаж вагою 253 тонн. 10 червня 2010 року літак перевіз найдовший повітряний вантаж в історії — ті самі дві лопаті вітряка з Китаю до Данії.