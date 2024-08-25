Президент Володимир Зеленський запропонував прем’єр-міністрові Індії Нарендрі Моді провести другий Глобальний саміт миру в Індії, за умови, що країна приєднається до комюніке першої зустрічі, що відбулася у Швейцарії.

Про це Зеленський розповів під час зустрічі з індійськими журналістами.

Зеленський повідомив про ведення перемовин щодо другого Саміту миру з Саудівською Аравією, Катаром, Туреччиною та Швейцарією, зазначивши бажання провести конференцію в країні Глобального Півдня за певної умови.

«Це стосується не лише Індії, а будь-якої держави, яка позитивно ставиться до прийняття другого Саміту миру. Ми не можемо провести його в країні, яка поки що не приєдналася до комюніке», — зазначив він.

Президент України обговорив з прем’єром Індії питання, що стосуються комюніке першого Саміту миру, зокрема енергетичну безпеку.

Він зазначив, що до листопада планується розробити повний план на основі всіх пунктів Саміту, заохочуючи інші країни долучитися та висловити свої пропозиції чи заперечення.