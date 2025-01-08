Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль знову опинився у центрі політичного протистояння. На тлі його імпічменту суд вдруге видав ордер на арешт глави держави за звинуваченням у підготовці заколоту. Розслідування очолює Офіс боротьби з корупцією серед високопосадовців (CIO).

Про це повідомляє Reuters.

Навколо президентської резиденції, що розташована у престижному районі, відомому як «корейський Беверлі-Гіллз», цього тижня встановили додаткові барикади та дротові загородження. Протестувальники як на підтримку Юна, так і проти нього, зібралися біля резиденції, незважаючи на морозну погоду.

“Ми зробимо все можливе, щоб успішно виконати цей ордер. Ця спроба має стати останньою”, — заявив голова CIO О Дун Ун на засіданні парламентського комітету.

О Дун Ун, вибачаючись за невдалу першу спробу затримання, зазначив, що цього разу буде враховано всі можливі сценарії, зокрема мобілізацію тактичних спецпідрозділів поліції та важкої техніки для прориву барикад. За його словами, новий арешт може зайняти до трьох днів, якщо це буде необхідно для виснаження охорони президента.

Експерти наголошують на важливості забезпечення безпеки під час ймовірного силового сценарію. Зокрема, професор університету Мьонджі Шин Юль вважає, що поліція має достатній досвід для виконання такого завдання. Однак він закликає до обережності через ризик використання вогнепальної зброї під час сутичок.

Юридична команда Юна назвала новий ордер незаконним через те, що він був виданий судом, який не мав належної юрисдикції. Адвокат Юн Кап Гин також заперечив чутки про те, що президент залишив резиденцію, назвавши їх «зловмисними спробами дискредитації».

За даними офіційних джерел, минулого тижня близько 200 озброєних співробітників президентської охорони та військових заблокували виконання першого арешту. У CIO підкреслили, що наступного разу будуть діяти значно рішучіше, аби досягти своєї мети.