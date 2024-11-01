Про це повідомила Служба безпеки України.

Повідомляється, що СБУ завершила розслідування стосовно Валерії Демченко, відомої як російська пропагандистка під псевдонімом “Лєра Фрост”. Демченко, уродженка Луганщини, отримала українське громадянство, але після виїзду до Росії вийшла заміж за депутата Держдуми Антона Ткачова.

Від початку повномасштабної війни вона публічно війну РФ проти України та закликала до захоплення Києва в ефірах кремлівських телеканалів.

“”Лєра Фрост” також виступила на круглому столі в Держдумі рф, де обґрунтовувала необхідність так званої «спеціальної воєнної операції”, – повідомили в СБУ.

Згідно з матеріалами слідства, Демченко регулярно поширює наративи російської пропаганди на власному Telegram-каналі та є членом московської ГО, яка надає матеріально-технічну підтримку російським окупаційним силам. Вона брала участь у зборі коштів і доставці товарів для російських військ.

Зібрані докази дали підстави звинуватити Демченко за трьома статтями Кримінального кодексу України: за колабораційну діяльність, пособництво агресору та виправдовування збройної агресії РФ. Оскільки вона перебуває в Росії, СБУ продовжує працювати над притягненням її до відповідальності.