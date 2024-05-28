Олег Симороз – ветеран російсько-української війни опублікував блог на сайті Українська Правда про схематоз під час будівництва мосту на Оболонській набережній у Києві.



Цікава табличка біля відкритого пішохідного містка “Глистка” на Оболонській набережній з якої ми бачимо, хто готовий давати гроші на піар Кличка та хто готовий викидати гроші на скляний пішохідний міст, коли ці кошти очевидно можна було б спрямувати на підтримку фронту.

Прикметно, що більшість цієї піар-компанії Кличка профінансовано з бюджету на близько 200 млн грн, зокрема благоустрій острову “Оболонський”, але табличок з вдячністю киянам там не знайшлося, тому поговоримо про тих, кого пафасно називають меценатами:

Забудовник “Stolitsa Group” – ну тут без коментарів… Кличко дає можливість їм незаконно забудовувати Екопарк Осокорки, а Влада Молчанова дає гроші на піар свого бізнес-партнера.



“ДТЕК” – ну тут Рінат Ахметов не упустить момент погратися в “мецената” та подякувати Кличку за те, що він досі може заробляти на киянах.

“Епіцентр” – ну не може Кличко без своїх старих друзів. Галина Герега вчила його як красти через рішення сесії Київради. А головне, що жодна нормальна людина не хоче мати нічого спільного з тими, хто веде бізнес на окупованих територіях. Гереги примудрились побудувати за бюджетні кошти розвʼязку на Богатирській для свого Епіцентру, тому Кличку вони дуже навіть винні.

А що ви хотіли від регіонала Саші Гереги, який голосував за диктаторські закони? Тим більш у Кличка депутат з його фракції у Київраді – гречкосій Володя Гончаров понад 15 років працює в Епіцентрі на керівних посадах, тому вони безперечно будуть підтримувати Кличка.

Забудовник “KAN development” – Ігор Ніконов будучи на посаді заступника Кличка реалізував стільки корупційних схем для свого будівельного бізнесу, що пару гривень своєму партнеру точно знайде. До речі, в схему з цим мостом був залучений фонд Ніконова – “Майбутній Київ”, саме через нього проводилися більшість коштів.

Забудовник “Dragon capital” – Томаш Фіала дуже вдячний Кличку за реалізацію незаконного будівництва житлового комплексу “Obolon plaza” на Оболонській площі, бо вліпити цілий житловий комплекс прям над вестибюлями метрополітену не глибокої заклади в порушення державних будівельних норм ще й на землях транспортної інфраструктури, ну тут Фіала точно не востаннє платить за піар свого покровителя незаконних будівництв.

“Mandarin Plaza Group” – це компанія російського олігарха та почесного консула рф в Україні Вагіфа Алієва, вона управляє його ТРЦ, зокрема Lavina mall, Blockbuster mall та Ocean mall. Кличко сприяє будівництву нових ТРЦ Алієва в Києві, саме тому Алієв не забуває дякувати меру за своє світле майбутнє.

ТОВ “Гювексхаус” – скільки досліджую діяльність цієї компанії, досі не можу зрозуміти звідки така дурнувата назва?) Але зараз не про це… Це компанія, якій Кличко віддав під ресторан “Кесон” (той що прям біля цього мосту) 1,28 га землі за 22 тисячі гривень місячної оренди.



Власником цієї компанії є такий собі Ігор Тинний – місцевий князьок та багаторічний бізнес-партнер родини регіоналів Льовочкіних. Тинний є також бізнес-партнером банкіра та екснардепа від партії регіонів Івана Фурсіна, який входить до найближчого оточення олігарха Дмитра Фірташа. До речі, по цьому голосуванню Кличко здійснив корупційне правопорушення, яке полягало у конфлікті інтересів під час голосування. Кличко на сесії визнав, що мав з Тинним зустріч перед голосуванням, і що вони дійшли згоди, тому він закликав своїх депутатів підтримати це рішення. Сам же голос Кличка став вирішальним, а він за антикорупційним законодавством не мав права навіть брати участь в обговоренні, не те, що голосувати.

ТОВ “Автомагістраль Південь” – це компанія мера Одеси Геннадія Труханова, якого Кличко готовий брати на поруки в судах. Труханов контролює цю компанію через одеського бізнесмена Олександра Жукова – колишнього тестя російського олігарха Романа Абрамовича. Ця компанія виграла мільярдний тендер на будівництво розвʼязки на Богатирській, де згідно з кошторисом будівництва значно завищені ціни на бетон, асфальт, пісок та щебінь.

“Kyiv flyline” – це дрібна компанія, яка дуже любить свою канатну дорога з оглядового майданчика біля Європейської площі на Труханів острів, а от платити нормальну орендну плату ні…

АЗС “ОККО” – багато нових заправок в Києві будуються на зелених зонах в порушення функціонального призначення ділянок, ну але “якось” таким як ОККО вдасться переконувати мера допомагати. До речі, у 2017 році ОККО не цурались кидати тітушок з беркутом на місцевих мешканців вулиці Ревуцького у Дарницькому районі, які були проти будівництва там заправки на зеленій зоні. Ну як ви розумієте борги треба віддавати та памʼятати, хто тобі допомагає.

Добре, що адекватні компанії не приймали участі у піарі Кличка та не псували свою репутацію. Як бачите всі так звані “меценати” цього містка насправді є так чи інакше повʼязані з Кличком не дуже світлими історіями, а вірніше схемами.