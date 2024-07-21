Про це повідомляє ДСНС.
Вогнеборці зауважують, що у 90% випадків причина виникнення пожеж в екосистемах — людська недбалість. Також в пресслужбі нагадали, що із випалених місць пернаті летять вже назавжди. А якщо пожежа була масштабною – територія стає непридатною для життя будь-якої живності.
“Щодня рятувальники ДСНС гасять до сотні таких пожеж. Тільки за останню добу вони 290 разів виїжджали на ліквідацію загорянь у природних екосистемах України, де було знищено 205,99 га”, — зазначає Державна служба з надзвичайних ситуацій.
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