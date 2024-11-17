Внаслідок комбінованої ракетної атаки ранком 17 листопада сталася пожежа у багатоповерхівці на Печерську. Є постраждалі.

Про це інформує пресслужба ДСНС України.

За словами рятувальників, внаслідок ворожого обстрілу сталось загоряння на площі 0,5 кв. м та часткове руйнування перекриття п’ятиповерхового житлового будинку у Печерському районі Києва.

Крім того, було пошкоджено одну із квартир на п’ятому поверсі.

“Внаслідок цього одна особа постраждала, ще 30 осіб було евакуйовано на свіже повітря”, – передали в ДСНС.

До ліквідації залучались 26 вогнеборців, а також шість одиниць техніки.

Також падіння уламків зафіксовано на відкритій території в житловій забудові в Голосіївському районі столиці.

Нагадаємо, вранці у неділю, 17 листопада, Росія атакувала територію України ракетами. У кількох містах країни лунали вибухи. Станом 08:30 ракетний обстріл все ще триває, останні ракети кружляють на межі Київщини та Житомирщини.