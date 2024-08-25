Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Telegram-каналі.
“Сьогодні вночі ворог вдарив по Краматорську ракетами«Іскандер-М». В результаті обстрілу було частково зруйновано 2-поверхову будівлю готелю. Всього внаслідок обстрілу поранено дві особи”,— йдеться у повідомленні.
Одну особу надзвичайники врятували з 2-го поверху готелю. За попередньою інформацією під завалами може знаходитись ще одна людина. Тривають пошуково-рятувальні роботи на місці частково зруйнованої будівлі готелю.
“На даний час розібрано 60 тонн будівельних конструкцій”, — додали рятувальники.
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