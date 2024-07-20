З небезпечних фронтових територій за час війни евакуйовано 2,8 млн мешканців, серед них більш ніж 670 тис. дітей.

Про це в інтерв’ю для Інтерфакс-Україна, про це розповів голова ДСНС Андрій Даник.

“Наш евакуаційний підрозділ “Фенікс” діє на Донеччині у співпраці з поліцейським підрозділом “Білі янголи” та обласними військовими адміністраціями”, – розповів Даник.

Також він повідомив, що, за даними обласних військових адміністрацій, загалом по всій Україні від початку повномасштабної війни було евакуйовано з небезпечних територій, зокрема й підрозділами ДСНС, понад 2,8 млн цивільних. Серед них – понад 670 тис. дітей і понад 102 тис. осіб з інвалідністю.

Даник зауважив, що нині підрозділи щодня евакуюють дітей та дорослих із Торецької громади.