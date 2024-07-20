Про це в інтерв’ю для Інтерфакс-Україна, про це розповів голова ДСНС Андрій Даник.
“Наш евакуаційний підрозділ “Фенікс” діє на Донеччині у співпраці з поліцейським підрозділом “Білі янголи” та обласними військовими адміністраціями”, – розповів Даник.
Також він повідомив, що, за даними обласних військових адміністрацій, загалом по всій Україні від початку повномасштабної війни було евакуйовано з небезпечних територій, зокрема й підрозділами ДСНС, понад 2,8 млн цивільних. Серед них – понад 670 тис. дітей і понад 102 тис. осіб з інвалідністю.
Даник зауважив, що нині підрозділи щодня евакуюють дітей та дорослих із Торецької громади.
- Близько 50 людей евакуювали рятувальники із Торецького напрямку
- На Сумщині тривала евакуація мешканців
- Евакуація з Харківщини, потягом доставляють людей на Волинь