Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у м.Києві.
Зазначається, о 17:57 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про загоряння в одному з бізнес-центрів на Кловському узвозі. Зʼясувалося, що сталося загоряння в електрощитовій на четвертому поверсі 17-поверхового бізнес-центру.
У ДСНС додають, що на місці інциденту спостерігалось сильне задимлення на поверхах.
“Пожежу ліквідовано о 19:35 за допомогою порошкових вогнегасників. В ході ліквідації загоряння, на поверхах було виявлено двох потерпілих. Від госпіталізації вони відмовились”, – резюмували в ДСНС.
Надзвичайники додають, що причину пожежі встановлюватимуть правоохоронці.
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