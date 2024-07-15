Сьогодні ввечері, 15 липня, у Печерському районі Києва сталася пожежа в бізнес-центрі, внаслідок чого постраждали двоє людей.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у м.Києві.

Зазначається, о 17:57 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про загоряння в одному з бізнес-центрів на Кловському узвозі. Зʼясувалося, що сталося загоряння в електрощитовій на четвертому поверсі 17-поверхового бізнес-центру.

У ДСНС додають, що на місці інциденту спостерігалось сильне задимлення на поверхах.

“Пожежу ліквідовано о 19:35 за допомогою порошкових вогнегасників. В ході ліквідації загоряння, на поверхах було виявлено двох потерпілих. Від госпіталізації вони відмовились”, – резюмували в ДСНС.

Надзвичайники додають, що причину пожежі встановлюватимуть правоохоронці.