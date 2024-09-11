Водолази-сапери ДСНС підняли з Дніпра фрагмент безпілотника, що впав у річку під час чергового російського обстрілу.

Про це повідомила пресслужба ДСНС України.

Як розповіли рятувальники, один із очевидців почув вибух біля річки, він пішов до місця, де виявив величезні металеві уламки, що плавають на поверхні води.

Чоловік швидко повідомив про знахідку на номер “101”.

“Після чергової атаки ворога водолази-сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС витягли з річки Дніпро частину безпілотника”, — йдеться у повідомленні.

Обійшлося без жертв.

Рятувальники закликали українців: якщо ви побачили уламки безпілотників або ракет – не підходьте та нічого не чіпайте, а негайно повідомляйте за номером “101”.