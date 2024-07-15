Минулими вихідними у водоймах України потонуло 66 людей, з них 10 - діти. Загалом з початку року на водних об’єктах загинуло 672 людини.

Про це повідомляють у ДСНС України.

«66 осіб, серед них 10 дітей, загинули на водоймах України минулими вихідними. Найбільше жертв у Київській, Черкаській та Дніпропетровській областях!» – йдеться в повідомленні.

Служба додає, що 11 людей, в тому числі чотирьох дітей, вдалося врятувати.

За даними відомства, від початку 2024 року на українських водоймах загинули 672 людини, в тому числі 76 дітей.

Рятувальники закликають громадян бути обережними під час відпочинку біля води: обирати місця, пристосовані для купання, не запливати далеко, особливо в незнайомих водоймах, і пильнувати дітей.