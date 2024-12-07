Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.
Зазначається, що в результаті удару керованими авіабомбами по Запоріжжю загинули десятеро людей, вісім із них перебували в автомобілях.
“Кількість постраждалих зросла до 24, з них троє дітей — чотиримісячне немовля, 4 та 11 років”, — додали рятувальники.
Для проведення аварійно-рятувальних робіт було залучено 32 рятувальники та вісім одиниць техніки.
За інформацією Запорізької ОВА, сьогодні в області оголошено День жалоби за загиблими від вчорашнього російського обстрілу.
Під ранок 7 грудня завершені аварійно-рятувальні роботи у Кривому Розі. Вночі рятувальники дістали з-під завалів тіло трьох осіб.
Всього у Кривому Розі внаслідок ракетного удару загинули троє людей, а ще 17 постраждали, з них одна дитина.
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