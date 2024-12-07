Внаслідок ракетного удару по Кривому Розі та авіаудару по Запоріжжю, які ворог завдав ввечері 6 грудня, загинуло 13 людей, понад 40 постраждалих.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

Зазначається, що в результаті удару керованими авіабомбами по Запоріжжю загинули десятеро людей, вісім із них перебували в автомобілях.

“Кількість постраждалих зросла до 24, з них троє дітей — чотиримісячне немовля, 4 та 11 років”, — додали рятувальники.

Для проведення аварійно-рятувальних робіт було залучено 32 рятувальники та вісім одиниць техніки.

За інформацією Запорізької ОВА, сьогодні в області оголошено День жалоби за загиблими від вчорашнього російського обстрілу.

Під ранок 7 грудня завершені аварійно-рятувальні роботи у Кривому Розі. Вночі рятувальники дістали з-під завалів тіло трьох осіб.

Всього у Кривому Розі внаслідок ракетного удару загинули троє людей, а ще 17 постраждали, з них одна дитина.