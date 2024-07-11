Погодні умови створюють додаткове навантаження на енергосистему, яка зазнала серйозних пошкоджень від ворожих дій за останні 4 місяці.

Про це повідомили у ДТЕК.

За інформацією від “Укренерго”, особливий дефіцит очікується з 16:00 до 23:00.

“Для міста Києва, Київської, Одеської, Дніпропетровської та Донецької області це означає, що відключення світла відбуватиметься також і в світло-сірих зонах графіків”, — йдеться у повідомленні ДТЕК.

Нагадаємо, раніше в “Укренерго” повідомляли, що у четвер, 11 липня, по всій Україні прогнозується збільшення максимального споживання електроенергії на 7% порівняно із 10 липня.