Про це повідомили у ДТЕК.
За інформацією від “Укренерго”, особливий дефіцит очікується з 16:00 до 23:00.
“Для міста Києва, Київської, Одеської, Дніпропетровської та Донецької області це означає, що відключення світла відбуватиметься також і в світло-сірих зонах графіків”, — йдеться у повідомленні ДТЕК.
Нагадаємо, раніше в “Укренерго” повідомляли, що у четвер, 11 липня, по всій Україні прогнозується збільшення максимального споживання електроенергії на 7% порівняно із 10 липня.
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