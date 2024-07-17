Про це повідомили в ДТЕК.

“Гроза спричинила аварійні відключення на Київщині. Найбільше від стихії постраждали Бучанський та Вишгородський райони. Енергетики ДТЕК вже ліквідовують наслідки аварій на місцях”, – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, за прогнозами синоптиків, завтра також очікується гроза, тому енергетики ДТЕК працюватимуть до повного повернення світла в усі домівки області.

Такожу ДТЕК закликали не нехтувати правилами безпеки та не наближатися до ліній електропередач.