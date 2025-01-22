ДТЕК оголосив про плани розширення Тилігульської вітроелектростанції, інвестуючи 450 мільйонів євро у проєкт. Угода про фінансування, укладена з кредиторами, передбачає придбання 64 вітрових турбін Vestas.

Як зазначається в повідомленні на сайті ДТЕК, це стане найбільшою приватною інвестицією в Україну з початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році та рекордною інвестицією в енергетичний сектор країни.

Банки, включаючи Danske Bank, нададуть 370 мільйонів євро під гарантії Експортно-інвестиційного фонду Данії (EIFO). Решту вартості проєкту профінансує ДТЕК. У результаті потужність Тилігульської ВЕС зросте вчетверо — з 114 до 500 МВт, а кількість турбін збільшиться з 19 до 83. Завершення будівництва заплановане на кінець 2026 року.

На повній потужності вітроелектростанція вироблятиме 1,7 ТВт-год електроенергії щороку. Цього буде достатньо, щоб забезпечити електроенергією 900 тисяч домівок в Україні. Крім того, ДТЕК планує будівництво ще однієї вітроелектростанції потужністю 650 МВт у Полтавській області, що є частиною мети компанії збільшити портфель відновлюваних джерел енергії до 2 ГВт до 2030 року.

Також компанія планує до жовтня цього року встановити 200 МВт потужностей акумуляторних систем накопичення енергії в різних регіонах України. Розширення Тилігульської ВЕС та подальші проєкти ДТЕК сприятимуть енергетичній незалежності України та розвитку зеленої енергетики навіть в умовах воєнного стану.