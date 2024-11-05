Про це повідомила пресслужба ДТЕК Енерго.

Зазначається, що з початку року було виділено понад 2,6 мільярда гривень на ремонтні роботи та відновлення теплових електростанцій (ТЕС), постраждалих від численних російських обстрілів.

У компанії повідомили, що енергосистема України за два з половиною роки війни пережила безпрецедентні випробування, і теплові електростанції постраждали найбільше – 90% з них були пошкоджені або зруйновані.

“Українські енергетики прийняли цей виклик і, працюючи вдень та вночі, намагаються відновлювати потужності якнайшвидше”, – заявив генеральний директор ДТЕК Енерго Олександр Фоменко.

За оцінками, до кінця року загальна сума інвестицій ДТЕК Енерго в ремонти та відновлення ТЕС сягне близько 3,8 мільярда гривень.

Від початку повномасштабного вторгнення станції компанії майже 190 разів піддавалися обстрілам, внаслідок яких було поранено 56 працівників та троє загинули. Тільки з березня по червень цього року ТЕС компанії витримали сім масованих атак.