За час повномасштабної війни ворог атакував теплові електростанції енергетичного холдингу ДТЕК понад 180 разів. Унаслідок цього втрачено 90% потужностей.

Про це повідомив генеральний директор ДТЕК Енерго Ільдар Салєєв у Facebook.

За його словами, попри руйнування, відновлювальні роботи тривають цілодобово, та після кожної атаки енергетики намагаються по максимуму повернути в систему пошкоджене обладнання.

“Масштаб руйнувань такий, що на відновлювальні роботи потрібні не місяці, а роки. Це перш за все питання часу та наявності потрібного обладнання. Замовлення на виготовлення обладнання розміщені на виробництвах усіх континентів”, – наголосив Салєєв.

За попередніми оцінками, збитки сягають $350 млн. Лише у 2024 році на ремонти ТЕС компанія спрямує 4 млрд грн власних коштів – “це мінімальний план”, що можна встигнути зробити цього року.

При цьому гендиректор ДТЕК Енерго підкреслює, що всі обʼєкти рано чи пізно будуть відновлені, варіант “відновленню не підлягає” не розглядається.