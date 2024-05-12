Про це виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук заявив у коментарі для Радіо Свобода.

“Зараз у нас 5 атак (з початку весни – ред.). Деякі блоки ми відновлювали після першої, після другої, після третьої атаки. Вони поверталися в роботу й були у роботі під час нових атак. Росіяни методично добивають нашу генерацію”, – розповів він.

Як зазначається, загалом було пошкоджено 8 ГВт потужностей енергосистеми України – це майже 40% від усієї наявної генерації. Через масштаб руйнувань зараз вже немає можливості проходити періоди пікового навантаження на енергосистему без обмежень електропостачання, додає Сахарук.

Директор ДТЕК вважає, що криза в енергетиці викликана тим, що країні не вистачає ППО та ракет, здатних захистити станції.

“Якщо це не буде забезпечено (захист електростанцій, – ред.) – будь-яке відновлення втрачає жодний сенс”, – сказав він.

Нагадаємо, уночі 8 травня російські окупанти атакували три теплоелектростанції ДТЕК, серйозно пошкодивши обладнання. Загалом з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні близько 180 разів. За цей період від обстрілів на станціях 51 працівника було поранено, три енергетики загинуло.