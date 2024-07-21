Про це повідомляє ДТЕК у Телеграмі.

«За інформацією від Укренерго, відключення світла з 12:00 і до 15:00 не передбачаються», – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, раніше планувалося, що заходи обмеження споживання електроенергії у неділю, 21 липня, будуть діяти протягом всієї доби.

Раніше повідомлялося, що заходи обмеження споживання електроенергії у неділю, 21 липня, будуть діяти протягом всієї доби.

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