Про це повідомляє ДТЕК у Телеграмі.
«За інформацією від Укренерго, відключення світла з 12:00 і до 15:00 не передбачаються», – йдеться в повідомленні.
Як повідомляв Укрінформ, раніше планувалося, що заходи обмеження споживання електроенергії у неділю, 21 липня, будуть діяти протягом всієї доби.
Раніше повідомлялося, що заходи обмеження споживання електроенергії у неділю, 21 липня, будуть діяти протягом всієї доби.
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