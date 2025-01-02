Вперше в українській промисловості компанія ДТЕК запровадила програму підтримки ментального здоров'я своїх працівників з використанням VR-технологій. Спеціальна програма Luminify від української компанії Aspichi допомагає знижувати рівень стресу та тривожності. Технологія з VR-окулярами доступна працівникам вугільних підприємств на Дніпропетровщині.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Радниця генерального директора ДТЕК “Енерго” та керівниця проєкту “Ветерани” Наталя Абрамова зазначила, що більше 80% українців відчувають високий рівень стресу через війну, а особливо це стосується мешканців прифронтових регіонів, захисників та ветеранів.

“На підприємствах нашої компанії діє розгалужена програма психологічної підтримки для співробітників, яка включає мережу корпоративних психологів, групові та індивідуальні сесії, просвітницьку роботу. Наразі ми вже використовуємо VR-технології для навчання виробничого персоналу і тепер переходимо на новий рівень, коли технології доповненої реальності будуть допомагати у підтримці ментального здоров’я працівників”, – зазначила Абрамова.

Програма Luminify доступна для всіх працівників вугільних шахт ДТЕК на Дніпропетровщині та розширює сервіси з психологічної допомоги та підтримки, що працюють на підприємствах компанії.