Про це заявив генеральний директор YASNO Сергій Коваленко в етері телемарафону.

Коваленко зазначив, що повна оцінка усіх пошкоджень займе деякий час.

“Якщо говорити про групу ДТЕК, то втрачено 50% генераційних об’єктів. Скільки треба часу і грошей на відновлення – будемо з’ясовувати ще декілька днів. Точно можу сказати, що цей процес займе не день, не тиждень і не місяць”, — повідомив гендиректор YASNO.

Російська атака на енергосистему України у п’ятницю, 22 березня, стала найбільшою за весь час повномасштабного вторгнення. Втрачено близько половини генераційних об’єктів.