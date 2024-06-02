Про це повідомляє ДТЕК з посиланням на “Укренерго”.
Там зазначили, що екстрені відключення вводять через складну ситуацію в енергосистемі, що склалася внаслідок російських ударів по енергетичній інфраструктурі.
Варто зазначити, що напередодні ввечері в заяві “Укренерго” йшлося про те, що у неділю, 2 травня, години відключень світла будуть такими: з 01:00 до 05:00 та з 19:00 до 24:00 для побутових та промислових споживачів в усіх регіонах України.
У ДТЕК повідомляють, що екстрені відключення діятимуть у Києві, Київській області, Одещині, Дніпропетровщині, Донеччині. Також Сумській та Миколаївській області.
Про те, що в країні з ранку діють екстрені графіки відключення електроенергії написав на своїй сторінці у Facebook генеральний директор YASNO Сергій Коваленко.
“Ранок. Екстрені відключення по всій країні… графіки не діють. Будьте обережні”, — написав він.
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