У неділю, 2 червня, у Києві плануються довші графіки відключення електроенергії, ніж очікувалося напередодні. Екстрені відключення вводять через складну ситуацію в енергосистемі.

Про це повідомляє ДТЕК з посиланням на “Укренерго”.

Там зазначили, що екстрені відключення вводять через складну ситуацію в енергосистемі, що склалася внаслідок російських ударів по енергетичній інфраструктурі.

Варто зазначити, що напередодні ввечері в заяві “Укренерго” йшлося про те, що у неділю, 2 травня, години відключень світла будуть такими: з 01:00 до 05:00 та з 19:00 до 24:00 для побутових та промислових споживачів в усіх регіонах України.

У ДТЕК повідомляють, що екстрені відключення діятимуть у Києві, Київській області, Одещині, Дніпропетровщині, Донеччині. Також Сумській та Миколаївській області.

Про те, що в країні з ранку діють екстрені графіки відключення електроенергії написав на своїй сторінці у Facebook генеральний директор YASNO Сергій Коваленко.

“Ранок. Екстрені відключення по всій країні… графіки не діють. Будьте обережні”, — написав він.