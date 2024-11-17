За вказівкою Укренерго застосовуються екстрені відключення світла у столиці України та трьох областях.

Про це повідомляє ДТЕК.

“Київ, Київщина, Донеччина, Дніпропетровщина: за вказівкою Укренерго застосовуються екстрені відключення світла”, – йдеться у повідомленні ДТЕК.

За даними речника Української добровольчої армії – Південь Сергія Братчука, у деяких районах Одеси зникло електропостачання, а міський електротранспорт зупинився.

Також зникла електроенергія у жителів деяких мікрорайонів Хмельницького, інформують кореспонденти Суспільного.

За інформацією міністра енергетики Германа Галущенка, сьогодні росіяни влаштували чергову масовану атаку на енергосистему.

“Ворог атакує об’єкти генерації та передачі електроенергії по всій Україні. Оператор системи передачі терміново ввів режим екстрених відключень електроенергії. Де можливо, рятувальники й енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків”, – написав Галущенко.

Нагадаємо, вранці у неділю, 17 листопада, Росія атакувала територію України ракетами. У кількох містах країни лунали вибухи. Станом 08:00 ракетний обстріл все ще триває, переважна більшість ракет наразі перебуває у західних областях України.