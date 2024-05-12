11 травня п'ятеро людей отримали травми і один автомобіль згорів у ДТП на трасі Одеса-Мелітополь-Новоазовськ біля села Коблеве Миколаївської області.

Про це повідомила поліція Миколаївської області в Facebook.

Дорожньо-транспортна пригода сталася між автомобілями Chevrolet Aveo під керуванням 46-річного водія та Mitsubishi L200 під керуванням 28-річного чоловіка, який буксирував автомобіль УАЗ.

В результаті зіткнення обидва автомобілі отримали механічні пошкодження, а УАЗ загорівся. Водій Chevrolet, водій УАЗа та троє пасажирів отримали тілесні ушкодження.

За даним фактом слідчими органами розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України “Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого”.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до п’яти років.

Поліція продовжує з’ясовувати всі обставини та причини аварії.