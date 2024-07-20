Дев'ятеро громадян України постраждали внаслідок ДТП у Польщі, п'ятеро з них перебувають у критичному стані.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

У коментарі консульської представниці Вікторії Ші ідеться, що близько 4-ї години ранку 20 липня в районі міста Свєцко в Любуському воєводстві мікроавтобус зіткнувся із технічним автотранспортом. В автобусі перебували 9 громадян України. Усі вони були госпіталізовані.

Стан 5 громадян України оцінюється як критичний. Серед них четверо дітей віком 2, 3, 4 та 15 років.

На місце надзвичайної події прямує консул генерального консульства України у Вроцлаві. Він забезпечить консульський супровід, відвідає медичні заклади, в яких перебувають постраждалі українці та зʼясовуватиме обставини аварії.