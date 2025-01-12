

Про це повідомляє BFMTV.

“Початкове розслідування виключило гіпотезу про навмисні дії”, — повідомили у прокуратурі міста.

Розслідування розпочато на підставі ненавмисного нанесення тілесних ушкоджень.

Версію про нещасний випадок підтверджує і Страсбурзька транспортна компанія.

“Станція знаходиться в центрі тунелю. Тож трамваї спочатку спускаються вниз, а потім повинні піднятися. Саме тут слідство має визначити, що сталося, тому що трамвай дав задній хід, спустився з гори і врізався в інший, який був припаркований на станції”, — сказав директор транспортної компанії Еммануель Оно. За його словами, несправності з переводом стрілок не було.

За свідченнями очевидців, у суботу о 15:15 на зупинці «Центральний вокзал» у Страсбурзі зупинився трамвай. Однак згодом, з невідомої причини, набираючи швидкість, він рушив у зворотному напрямку.

За остаточними даними префектури, 68 людей отримали легкі поранення, переважно травматичні ушкодження.

“У нас було близько п’ятдесяти відносних надзвичайних ситуацій, з ранами на голові, одним або двома переломами ключиці, розтягненням коліна тощо. Все могло бути значно серйозніше”, — заявили у пожежно-рятувальному департаменті.

Нагадаємо, трамваї зіткнулися на зупинці біля центрального вокзалу Страсбурга в суботу.