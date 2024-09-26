Росія усвідомлює, що застосування ядерної зброї зробить її «проклятою» в очах світової спільноти, яка ніколи не пробачить їй цього.

Таку думку висловив президент Польщі Анджей Дуда в ефірі TVN24, коментуючи заяву Путіна про можливі зміни в умовах застосування Росією ядерної зброї.

Дуда зазначив, що, аналізуючи слова Путіна без емоцій, той лише повторив те, що вже давно прописано в російській військовій доктрині.

«Там написано, що Росія залишає за собою право використовувати всі наявні в її розпорядженні засоби, в тому числі ядерні, у разі виникнення загрози Росії. У цьому немає нічого нового. Однак Володимир Путін, як і його генерали, також добре розуміє, що той, хто першим застосує ядерну зброю, той проклятий. Вони це знають, тому донині її не використали», – підкреслив Дуда.

Він додав, що використання ядерної зброї залишить росіян із цією відповідальністю назавжди.

«Світ цього не пробачить. І вони це прекрасно усвідомлюють», — зазначив президент Польщі.

Дуда також звернув увагу на слова лідера Китаю Сі Цзіньпіна: «Ми не можемо уявити, що хтось зважиться на застосування ядерної зброї».

Президент Польщі нагадав про атаки на об’єкти атомної енергетики під час війни. Зокрема, він розповів, що в 2022 році, невдовзі після початку війни, Володимир Зеленський зателефонував йому вночі з повідомленням про атаку на Запорізьку АЕС. Дуда тоді негайно звернувся до посла Польщі в ООН та провів переговори з директором МАГАТЕ, щоб вплинути на ситуацію.